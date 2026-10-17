В Азербайджане накануне задержаны 35 человек по подозрению в совершении преступлений

В Азербайджане накануне задержаны 35 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что 16 октября полиция раскрыла 34 преступления, зарегистрированных на территории страны, а также 4 преступления, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.