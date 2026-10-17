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    Azərbaycan 9 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 13 milyard manata yaxın gəlir əldə edib

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2026
    • 09:54
    Azərbaycan 9 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 13 milyard manata yaxın gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 183 milyon 72,9 min ton yük daşıyıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 5 milyon 331,4 min ton və ya 3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sektorunda 12 milyard 816,6 milyon manat məbləğində və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10 % çox gəlir əldə edilib.

    Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı Dövlət Statistika Komitəsi
    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов
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