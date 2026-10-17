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    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2026
    • 10:32
    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов

    Хозяйствующие субъекты в транспортном секторе Азербайджана в январе-сентябре 2026 года перевезли 183 млн 72,9 тыс. тонн грузов, что на 5 млн 331,4 тыс. тонн или на 3% больше, чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В отчетном периоде доходы в секторе транспорта и складского хозяйства составили 12 млрд 816,6 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Транспортный сектор
    Azərbaycan 9 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 13 milyard manata yaxın gəlir əldə edib
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