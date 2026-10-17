Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов

Хозяйствующие субъекты в транспортном секторе Азербайджана в январе-сентябре 2026 года перевезли 183 млн 72,9 тыс. тонн грузов, что на 5 млн 331,4 тыс. тонн или на 3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетном периоде доходы в секторе транспорта и складского хозяйства составили 12 млрд 816,6 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.