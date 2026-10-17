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    İstanbulda aramsız yağışdan yaranan seldə ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, itkin düşənlər var

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 08:23
    İstanbulda aramsız yağışdan yaranan seldə ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, itkin düşənlər var

    Türkiyənin İstanbul şəhərində aramsız yağışlardan sonra yaranan seldə ölənlərin sayı 5-ə çatıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, daha 4 nəfər itkin düşüb. Daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi itkin düşənlərdən birinin sağ tapıldığını açıqlayıb.

    Qeyd edək ki, artıq bir neçə gündür, Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Yağışların davam edəcəyi bildirilir.

    Bu, İstanbula 84 ildən sonra ilk leysandır.

    İstanbulla yanaşı, Zonquldak, Yalova, Kocaeli, Düzce və Sakarya vilayətlərində təhsil müəssisələrində dərslər iki günlük dayandırılıb.

    Leysan Ölənlərin sayı İstanbul
    Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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