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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 08:35
    Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти

    Число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Стамбуле, возросло до пяти, накануне была информация о четырех жертвах.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

    Согласно информации, три человека к настоящему моменту числятся пропавшими без вести. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что ранее одного из пропавших нашли живым.

    Отметим, что непрекращающиеся уже несколько дней проливные дожди вызвали серьезные последствия в ряде городов Турции. Во всех учебных заведениях Стамбула, Зонгулдага, Яловы, Коджаэли, Дюзджи и Сакарьи отменены занятия.

    По данным метеорологов, это сильнейшие дожди в Стамбуле за последние 84 года.

    Погибшие Ливни в Турции Дождливая погода
    İstanbulda aramsız yağışdan yaranan seldə ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, itkin düşənlər var
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