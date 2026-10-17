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    Meksika sahillərində gəmi qəzası nəticəsində 11 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 08:41
    Meksika sahillərində gəmi qəzası nəticəsində 11 nəfər itkin düşüb

    Meksikanın Aşağı Kaliforniya ştatının Sakit Okean sahillərində gəminin batması nəticəsində 11 nəfər itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ-nin Sahil Mühafizəsi gəmidən 16 nəfəri xilas edib.

    Gəmi Ensenadadan təxminən 225 kilometr qərbdə batıb. Meksika konsulluğunun məlumatına görə, xilas edilənlər Meksika vətəndaşlarıdır. Xilas edilənlərdən birini köpək balığı dişləyib, daha iki nəfər ağır vəziyyətdədir.

    Yaralılar helikopterlə San-Dieqodakı xəstəxanalara çatdırılıb. ABŞ və Meksika donanmaları itkin düşənləri axtarmağa davam edir.

    Qəzanın səbəbi araşdırılır.

    Gəmi qəzası İtkinlər Xilasetmə Meksika Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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