Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 08:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
При крушении судна в Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния 11 человек числятся пропавшими без вести.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.
Согласно информации, Береговая охрана США спасла с тонущего судна 16 человек.
Судно затонуло примерно в 225 км к западу от Энсенады. По данным мексиканского консульства, спасенные являются гражданами Мексики. Один из спасенных, предположительно, подвергся нападению акулы, еще двое находятся в критическом состоянии.
Пострадавших вертолетами доставили в больницы Сан-Диего. ВМС США и Мексики продолжают поиски пропавших вез вести.
Причины крушения судна устанавливаются.
Последние новости
08:35
Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пятиВ регионе
08:08
Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья МексикиДругие страны
07:39
Трамп осудил прежние военные кампании СШАДругие страны
07:21
Ученые впервые открыли "зеленую звезду"Это интересно
06:52
Видео
КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливеВ регионе
06:13
Число отравившихся в Турции возросло до 88 - ОбновленоВ регионе
05:44
В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИИКТ
05:07
Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси ГрэмаДругие страны
04:38
"Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военныхДругие страны