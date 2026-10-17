Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 08:08
    Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики

    При крушении судна в Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния 11 человек числятся пропавшими без вести.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

    Согласно информации, Береговая охрана США спасла с тонущего судна 16 человек.

    Судно затонуло примерно в 225 км к западу от Энсенады. По данным мексиканского консульства, спасенные являются гражданами Мексики. Один из спасенных, предположительно, подвергся нападению акулы, еще двое находятся в критическом состоянии.

    Пострадавших вертолетами доставили в больницы Сан-Диего. ВМС США и Мексики продолжают поиски пропавших вез вести.

    Причины крушения судна устанавливаются.

    Кораблекрушение Береговая охрана США
    Meksika sahillərində gəmi qəzası nəticəsində 11 nəfər itkin düşüb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    08:35
    Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти
    В регионе
    08:08
    Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики
    Другие страны
    07:39
    Трамп осудил прежние военные кампании США
    Другие страны
    07:21
    Ученые впервые открыли "зеленую звезду"
    Это интересно
    06:52
    Видео
    КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе
    В регионе
    06:13
    Число отравившихся в Турции возросло до 88 - Обновлено
    В регионе
    05:44
    В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ
    ИКТ
    05:07
    Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси Грэма
    Другие страны
    04:38
    "Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных
    Другие страны
    Лента новостей