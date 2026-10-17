Более 10 человек пропали без вести после крушения судна у побережья Мексики

При крушении судна в Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния 11 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, Береговая охрана США спасла с тонущего судна 16 человек.

Судно затонуло примерно в 225 км к западу от Энсенады. По данным мексиканского консульства, спасенные являются гражданами Мексики. Один из спасенных, предположительно, подвергся нападению акулы, еще двое находятся в критическом состоянии.

Пострадавших вертолетами доставили в больницы Сан-Диего. ВМС США и Мексики продолжают поиски пропавших вез вести.

Причины крушения судна устанавливаются.