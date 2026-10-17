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    Füzuliyə köçürülən 1100-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    • 17 oktyabr, 2026
    • 09:10
    Füzuliyə köçürülən 1100-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Füzuli şəhərinə köçürülmüş sakinlərdən 1100-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, həmin şəxslərdən 1030-dan çox şəxsin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib. O cümlədən, köçürülmüş sakinlərdən 60 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.

    Daha 70 nəfər isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.

    Füzuli Şəhəri Günü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Özünüməşğulluq
    Более 1 100 жителей Физули охвачены программами содействия занятости
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