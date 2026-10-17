Более 1 100 жителей Физули охвачены программами содействия занятости
Социальная защита
- 17 октября, 2026
- 09:33
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В Физули мерами по обеспечению занятости охвачены более 1 100 бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, при этом свыше 1 030 человек обеспечены работой в регионе.
В рамках программы самозанятости для 60 переселенцев созданы малые хозяйства.
Еще 70 человек направлены на профессиональные курсы по специальностям, востребованным на рынке труда.
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