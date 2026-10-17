Более 1 100 жителей Физули охвачены программами содействия занятости

В Физули мерами по обеспечению занятости охвачены более 1 100 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, при этом свыше 1 030 человек обеспечены работой в регионе.

В рамках программы самозанятости для 60 переселенцев созданы малые хозяйства.

Еще 70 человек направлены на профессиональные курсы по специальностям, востребованным на рынке труда.