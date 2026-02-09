İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 23:06
    Ukraynada Mi-24 helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə aid "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb, ekipaj üzvləri həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin "Xerson" 11-ci əlahiddə ordu aviasiyası briqadası "Facebook" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Təəssüf hissi ilə itki barədə bildiririk. Silahdaşlarımız - "Mi-24" helikopterinin heyəti döyüş tapşırığından qayıtmayıb. Onlar əsl vətənpərvər, ləyaqətli insanlar və nümunəvi zabitlər idilər", - briqadanın məlumatında bildirilib.

    Ukrayna helikopter həlak
    В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24

    Son xəbərlər

    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    22:49

    Meksika Prezidenti Kubaya edilən humanitar yardımı genişləndirəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:42

    "Real"ın kapitanı cari mövsümün sonunda komandadan ayrıla bilər

    Futbol
    22:20

    İsraildə İran agentləri ilə əlaqədə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti