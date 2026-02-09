Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb
- 09 fevral, 2026
- 23:06
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə aid "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb, ekipaj üzvləri həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin "Xerson" 11-ci əlahiddə ordu aviasiyası briqadası "Facebook" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Təəssüf hissi ilə itki barədə bildiririk. Silahdaşlarımız - "Mi-24" helikopterinin heyəti döyüş tapşırığından qayıtmayıb. Onlar əsl vətənpərvər, ləyaqətli insanlar və nümunəvi zabitlər idilər", - briqadanın məlumatında bildirilib.
