    Maliyyə
    • 10 fevral, 2026
    • 11:28
    İSB: Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyasındakı 7 fəaliyyət üzrə işlər yekunlaşıb

    İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) təsdiqlədiyi "2025-2027-ci illərdə Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyası"ndakı 7 fəaliyyət üzrə işlər ötən il yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Büronun Biznesin İnkişafı Departamentinin rəhbəri Xanım Camalova bildirib.

    "39 fəaliyyət üzrə isə işlər davam edir. Ümumilikdə Strategiya çərçivəsində 2025-2027-ci illər üzrə 14 təşəbbüs və 66 fəaliyyət nəzərdə tutulub. Fəaliyyətlərin icrası zamanı heç bir gecikmə müşahidə olunmayıb", - deyə o qeyd edib.

    İcbari Sığorta Bürosu Xanım Camalova
    БОС: Завершены работы по 7 направлениям деятельности Стратегии развития страхового сектора

