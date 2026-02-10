İSB: Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyasındakı 7 fəaliyyət üzrə işlər yekunlaşıb
Maliyyə
- 10 fevral, 2026
- 11:28
İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) təsdiqlədiyi "2025-2027-ci illərdə Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyası"ndakı 7 fəaliyyət üzrə işlər ötən il yekunlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Büronun Biznesin İnkişafı Departamentinin rəhbəri Xanım Camalova bildirib.
"39 fəaliyyət üzrə isə işlər davam edir. Ümumilikdə Strategiya çərçivəsində 2025-2027-ci illər üzrə 14 təşəbbüs və 66 fəaliyyət nəzərdə tutulub. Fəaliyyətlərin icrası zamanı heç bir gecikmə müşahidə olunmayıb", - deyə o qeyd edib.
