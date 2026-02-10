Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    БОС: Завершены работы по 7 направлениям деятельности Стратегии развития страхового сектора

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 11:50
    Работы по 7 направлениям деятельности в рамках утвержденной Бюро обязательного страхования (БОС) "Стратегии развития страхового сектора на 2025-2027 годы" были завершены в прошлом году.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Департамента развития бизнеса Бюро Ханым Джамалова.

    "Работы по 39 направлениям деятельности продолжаются. В целом в рамках Стратегии на 2025-2027 годы предусмотрено 14 инициатив и 66 направлений деятельности. В ходе реализации мероприятий никаких задержек не наблюдалось", - сказала она.

    İSB: Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyasındakı 7 fəaliyyət üzrə işlər yekunlaşıb
