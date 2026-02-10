БОС: Завершены работы по 7 направлениям деятельности Стратегии развития страхового сектора

Работы по 7 направлениям деятельности в рамках утвержденной Бюро обязательного страхования (БОС) "Стратегии развития страхового сектора на 2025-2027 годы" были завершены в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Департамента развития бизнеса Бюро Ханым Джамалова.

"Работы по 39 направлениям деятельности продолжаются. В целом в рамках Стратегии на 2025-2027 годы предусмотрено 14 инициатив и 66 направлений деятельности. В ходе реализации мероприятий никаких задержек не наблюдалось", - сказала она.