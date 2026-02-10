Moldovanın Baş naziri Kiyevə gedib
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 11:30
Moldovanın Baş naziri Aleksandr Muntyanu Ukraynaya səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
A.Muntyanu bildirib ki, onun Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Baş nazir Yuliya Sviridenko ilə danışıqları planlaşdırılıb.
"Mən Moldova xalqı adından aydın həmrəylik siqnalı göndərirəm. Biz qonşu və dost kimi Ukraynanı dəstəkləyirik", – o qeyd edib.
