İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ağ Evin telefon dinləmələrini ifşa edən Niksonun köməkçisi vəfat edib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 07:16
    Ağ Evin telefon dinləmələrini ifşa edən Niksonun köməkçisi vəfat edib

    ABŞ Prezidenti Riçard Niksonun keçmiş köməkçisi Aleksandr Batterfild 100 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti mərhumun həyat yoldaşına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, keçmiş siyasətçi San-Dieqodakı evində dünyasını dəyişib.

    Qeyd edəkki, 1973-cü ildə Batterfild Ağ Evdə çalışarkən Konqresə ifadəsində Niksonun Oval Ofisdəki bütün danışıqları gizli şəkildə qeyd etdiyini bildirib. Bu etiraf Demokrat Partiyasının "Votergeyt" hotelindəki qərargahının qanunsuz dinlənilməsi ilə bağlı istintaqı qızışdırıb və nəticədə prezidentin istefasına səbəb olub.

    konqres ABŞ
    Скончался помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

    Son xəbərlər

    08:09

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:02

    Əraqçi ABŞ Mərkəzi Komandanlığına təşəkkür edib

    Region
    07:42

    Kim Çen Inın bacısı: ABŞ-Cənubi Koreya birgə hərbi təlimləri regional sabitliyə xələl gətirir

    Digər ölkələr
    07:16

    Ağ Evin telefon dinləmələrini ifşa edən Niksonun köməkçisi vəfat edib

    Digər ölkələr
    06:50

    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidir

    Digər ölkələr
    06:14

    Kolumbiyanın hakim partiyası Senatda çətinliklərlə üzləşə bilər

    Digər ölkələr
    05:42

    Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək

    Digər ölkələr
    05:09

    ABŞ Prezidenti Kubaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    04:33

    İtaliya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti