Скончался помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

Бывший помощник президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд скончался в возрасте 100 лет.

Как сообщает Report, об этом газете The New York Times сообщила супруга покойного.

Сообщатеся, что бывший политик умер в своем доме в Сан-Диего.

Отметим, что в 1973 году, работая в Белом доме, Баттерфилд в своих показаниях Конгрессу заявил, что Никсон тайно записывал все разговоры в Овальном кабинете. Это признание подогрело расследование по делу о незаконном прослушивании штаба Демократической партии в отеле "Уотергейт", что в итоге привело к отставке президента.