Скончался помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме
- 10 марта, 2026
- 07:16
Бывший помощник президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд скончался в возрасте 100 лет.
Как сообщает Report, об этом газете The New York Times сообщила супруга покойного.
Сообщатеся, что бывший политик умер в своем доме в Сан-Диего.
Отметим, что в 1973 году, работая в Белом доме, Баттерфилд в своих показаниях Конгрессу заявил, что Никсон тайно записывал все разговоры в Овальном кабинете. Это признание подогрело расследование по делу о незаконном прослушивании штаба Демократической партии в отеле "Уотергейт", что в итоге привело к отставке президента.
