    В Киев прибыл премьер Молдовы

    • 10 февраля, 2026
    • 11:20
    В Киев прибыл премьер Молдовы

    Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл с визитом в Украину.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    Мунтяну сообщил, что в Киеве у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

    "От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья, объединенные нашей преданностью справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – отметил он.

    Лента новостей