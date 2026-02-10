В Киев прибыл премьер Молдовы

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл с визитом в Украину.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

Мунтяну сообщил, что в Киеве у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

"От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья, объединенные нашей преданностью справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – отметил он.