    Хакан Фидан: В случае ударов стран Персидского залива по Ирану война расширится

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 23:30
    Хакан Фидан: В случае ударов стран Персидского залива по Ирану война расширится

    Если страны, подвергшиеся атакам со стороны Ирана, воспользуются своим правом на ответные действия, фронт войны может расшириться в двустороннем формате.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире TRT Haber.

    "Это рискованно, поскольку в странах, подвергшихся атакам Ирана, под огонь попадают не только американские базы, но и энергетические объекты", - отметил он.

    Фидан добавил, что вероятность распространения войны на более широкую географию также вызывает обеспокоенность у Турции.

    Хакан Фидан Удары по Ирану страны Персидского залива
    Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcək
    Hakan Fidan: If Persian Gulf countries attack Iran, war will escalate
