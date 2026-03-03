Хакан Фидан: В случае ударов стран Персидского залива по Ирану война расширится

Если страны, подвергшиеся атакам со стороны Ирана, воспользуются своим правом на ответные действия, фронт войны может расшириться в двустороннем формате.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире TRT Haber.

"Это рискованно, поскольку в странах, подвергшихся атакам Ирана, под огонь попадают не только американские базы, но и энергетические объекты", - отметил он.

Фидан добавил, что вероятность распространения войны на более широкую географию также вызывает обеспокоенность у Турции.