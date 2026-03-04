На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли после обрушения пешеходного мостика в Сантандере (автономное сообщество Кантабрия) на севере Испании.

Как передает Report, об этом сообщила местная служба безопасности и спасения на море в соцсети X.

По ее данным, продолжаются поиски еще двух человек, числящихся пропавшими без вести.

По информации агентства EFE, мост обрушился в тот момент, когда по нему проходила группа из семи молодых людей.