Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 00:18
    На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

    По меньшей мере четыре человека погибли после обрушения пешеходного мостика в Сантандере (автономное сообщество Кантабрия) на севере Испании.

    Как передает Report, об этом сообщила местная служба безопасности и спасения на море в соцсети X.

    По ее данным, продолжаются поиски еще двух человек, числящихся пропавшими без вести.

    По информации агентства EFE, мост обрушился в тот момент, когда по нему проходила группа из семи молодых людей.

    Испания обрушение моста погибшие
    Ты - Король

    Последние новости

    00:18

    На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

    Другие страны
    23:46

    СМИ: При ударах по иранскому Куму погибли шесть человек

    В регионе
    23:41
    Фото

    Граждане Азербайджана и еще семи стран эвакуированы из Ирана — ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    23:30

    Хакан Фидан: В случае ударов стран Персидского залива по Ирану война расширится

    В регионе
    23:24

    Макрон: Авианосец "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    23:10

    КСИР начал новый этап операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    23:02

    Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на Иран

    В регионе
    22:56

    Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера

    В регионе
    22:49

    Израиль заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана

    Другие страны
    Лента новостей