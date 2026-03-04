İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 02:00
    İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər var

    İspaniyanın şimalındakı Kantabriya muxtar icmasının Santander şəhərində piyada körpüsünün uçması nəticəsində azı dörd nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli Dənizdə Xilasetmə və Təhlükəsizlik Xidməti "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumatda bildirilir ki, daha iki itkin düşmüş şəxsin axtarışı davam edir.

    EFE agentliyinin məlumatına görə, körpü yeddi gəncdən ibarət qrup onu keçərkən uçub.

    İspaniya körpü
    На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

