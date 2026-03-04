İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 02:00
İspaniyanın şimalındakı Kantabriya muxtar icmasının Santander şəhərində piyada körpüsünün uçması nəticəsində azı dörd nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli Dənizdə Xilasetmə və Təhlükəsizlik Xidməti "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Məlumatda bildirilir ki, daha iki itkin düşmüş şəxsin axtarışı davam edir.
EFE agentliyinin məlumatına görə, körpü yeddi gəncdən ibarət qrup onu keçərkən uçub.
Son xəbərlər
02:21
Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildiribDigər ölkələr
02:00
İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər varDigər ölkələr
01:42
ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıbDigər ölkələr
01:26
Rubio İrana qarşı zərbələrin intensivləşəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
01:11
ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilibDigər ölkələr
00:50
Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənibDigər ölkələr
00:40
KİV: İranın Qum şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində altı nəfər həlak olubRegion
00:33
Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
00:06