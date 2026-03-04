ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıb
- 04 mart, 2026
- 05:07
ABŞ Ordusu İranın bir sualtı qayığı da daxil olmaqla 17 hərbi gəmisini məhv edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper bildirib.
"İndiyə qədər İranın 17 gəmisini, o cümlədən indi gövdəsində deşik olan ən işlək sualtı qayığı məhv etdik", - o deyib.
Admiralın açıqlamalarının videosu komandanlığın "X" sosial media platformasındakı səhifəsində paylaşılıb.
Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
05:07
