ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 04:48
Вооруженные силы США уничтожили 17 иранских военных кораблей, включая подводную лодку.
Как передает Report, об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе", - сказал он.
Видеозапись выступления адмирала опубликована на странице командования в социальной сети X.
Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
