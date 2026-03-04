Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 04:48
    Вооруженные силы США уничтожили 17 иранских военных кораблей, включая подводную лодку.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

    "К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе", - сказал он.

    Видеозапись выступления адмирала опубликована на странице командования в социальной сети X.

    ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıb
    Лента новостей