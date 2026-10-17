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    Tramp ABŞ-nin əvvəlki hərbi kampaniyalarını pisləyib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 07:47
    Tramp ABŞ-nin əvvəlki hərbi kampaniyalarını pisləyib

    Vaşinqtonun əvvəlki hərbi müdaxilə siyasəti faydasız idi.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Corciyada tərəfdarları qarşısında çıxışında bildirib.

    "Əvvəllər biz içəri girir, insanları bombalayır və sonra çıxırdıq. Bilirsiniz, bu nə idi? Biz həyatları məhv etdik, bu, bizə baha başa gəldi, hər yerdə həyatı məhv etdi və sonra sadəcə ayrıldıq. Biz ümumiyyətlə nə edirdik? Nə ilə məşğul idik?", - Ağ Ev rəhbəri deyib.

    Tramp əlavə edib ki, ABŞ keçmişdə "qalib hər şeyi alır" prinsipini qulaqardına vururdu.

    Donald Tramp Hərbi əməliyyatlar Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп осудил прежние военные кампании США
    MiniBoss
    MiniBoss

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