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    Трамп осудил прежние военные кампании США

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 07:39
    Трамп осудил прежние военные кампании США

    Прежняя политика Вашингтона по военной интервенции была бесполезна.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

    "Раньше мы приходили, бомбили людей, а потом уходили. Вы знаете, что это за чертовщина? Мы разрушали жизни, это стоило нам целого состояния, разрушали жизни повсюду - и просто уходили. Что мы вообще делали? Чем мы занимались?" - сказал глава Белого дома.

    Трамп добавил, что в прошлом США игнорировали принцип "победитель получает все".

    Дональд Трамп Внешнее вмешательство
    Tramp ABŞ-nin əvvəlki hərbi kampaniyalarını pisləyib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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