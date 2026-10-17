Трамп осудил прежние военные кампании США
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 07:39
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Прежняя политика Вашингтона по военной интервенции была бесполезна.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.
"Раньше мы приходили, бомбили людей, а потом уходили. Вы знаете, что это за чертовщина? Мы разрушали жизни, это стоило нам целого состояния, разрушали жизни повсюду - и просто уходили. Что мы вообще делали? Чем мы занимались?" - сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что в прошлом США игнорировали принцип "победитель получает все".
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