Трамп осудил прежние военные кампании США

Прежняя политика Вашингтона по военной интервенции была бесполезна.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

"Раньше мы приходили, бомбили людей, а потом уходили. Вы знаете, что это за чертовщина? Мы разрушали жизни, это стоило нам целого состояния, разрушали жизни повсюду - и просто уходили. Что мы вообще делали? Чем мы занимались?" - сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в прошлом США игнорировали принцип "победитель получает все".