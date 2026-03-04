İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum dalğası elan edib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 03:41
    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum dalğası elan edib

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı silsilə hücumlara başladığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun press-relizində bildirilir.

    "İsrail Ordusu İrana qarşı genişmiqyaslı silsilə hücumlara başlayıb", - bəyanatda deyilir.

    İsrail Ordusu hücumların hədəflərinin İranın raket qurğuları və hava hücumundan müdafiə sistemləri olduğunu açıqlayıb.

    İsrail ordusu İrana hərbi zərbələr hücum
    Армия Израиля объявила о новой волне масштабных ударов по Ирану

    Son xəbərlər

    03:41

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum dalğası elan edib

    Digər ölkələr
    03:33

    Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcək

    Digər ölkələr
    03:21
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabağlığa çevirib

    Daxili siyasət
    03:19

    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    02:53

    ABŞ: Yaxın Şərqi 9 000-dən çox amerikalı tərk edib

    Digər ölkələr
    02:31

    SEPAH İsrailin Müdafiə Nazirliyinə və hərbi obyektlərə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    02:21

    Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:00

    İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    01:42

    ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti