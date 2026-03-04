İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum dalğası elan edib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 03:41
İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı silsilə hücumlara başladığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun press-relizində bildirilir.
"İsrail Ordusu İrana qarşı genişmiqyaslı silsilə hücumlara başlayıb", - bəyanatda deyilir.
İsrail Ordusu hücumların hədəflərinin İranın raket qurğuları və hava hücumundan müdafiə sistemləri olduğunu açıqlayıb.
03:41
