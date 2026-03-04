Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Армия Израиля объявила о новой волне масштабных ударов по Ирану

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 03:20
    Армия Израиля объявила о новой волне масштабных ударов по Ирану

    Армия обороны Израиля заявила о начале новой серии масштабных ударов по территории Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану", - отмечается в сообщении.

    В израильской армии уточнили, что целями атак являются ракетные установки и системы противовоздушной обороны Ирана.

