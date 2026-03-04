Армия Израиля объявила о новой волне масштабных ударов по Ирану
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 03:20
Армия обороны Израиля заявила о начале новой серии масштабных ударов по территории Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану", - отмечается в сообщении.
В израильской армии уточнили, что целями атак являются ракетные установки и системы противовоздушной обороны Ирана.
