    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 04:20
    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb

    İsrail hərbçiləri bildiriblər ki, İran ərazisindən raketin buraxılışlarını aşkarlayıblar və onları zərərsizləşdirməyə başlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun press-relizində bildirilir.

    "İsrail Ordusu İrandan İsrail dövlətinə yönəlmiş raket atışlarını aşkar edib", - açıqlamada qeyd olunur.

    Nazirlik əlavə edib ki, müdafiə sistemləri raketləri ələ keçirməyə çalışır.

    İrana hərbi zərbələr İsrail ordusu Raket
    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

