İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 04:20
İsrail hərbçiləri bildiriblər ki, İran ərazisindən raketin buraxılışlarını aşkarlayıblar və onları zərərsizləşdirməyə başlayıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun press-relizində bildirilir.
"İsrail Ordusu İrandan İsrail dövlətinə yönəlmiş raket atışlarını aşkar edib", - açıqlamada qeyd olunur.
Nazirlik əlavə edib ki, müdafiə sistemləri raketləri ələ keçirməyə çalışır.
Son xəbərlər
05:07
Video
ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
04:48
"Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyibFutbol
04:20
İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
04:09
Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edibDigər ölkələr
03:41
İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum elan edibDigər ölkələr
03:33
Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcəkDigər ölkələr
03:21
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabalığa çeviribDaxili siyasət
03:19
SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildiribRegion
02:53