ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 03:57
Израильские военные заявили, что зафиксировали очередной запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия обороны Израиля засекла запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль", - отмечается в сообщении.
"Оборонные системы работают над перехватом", - добавили в ведомстве.
