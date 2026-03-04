Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 03:57
    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Израильские военные заявили, что зафиксировали очередной запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "Армия обороны Израиля засекла запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль", - отмечается в сообщении.

    "Оборонные системы работают над перехватом", - добавили в ведомстве.

