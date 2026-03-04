İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 03:19
    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin İran sahillərindən təxminən 650 kilometr aralıda, Hind okeanındakı esminesinə raket zərbəsi endirdiyini iddia edib.

    "Report"un "Tasnim" xəbər agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın press-relizində bildirilib.

    Bəyanata görə, SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri ABŞ esminesi, eləcə də yaxınlıqda yerləşən yanacaqdoldurma gəmisinə "Qadr-380" və "Talaiyeh" raketləri atıb.

    Gəminin adı da daxil olmaqla, əlavə məlumat verilməyib.

    SEPAH ABŞ esmines İrana hərbi zərbələr
    КСИР заявил об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане

    Son xəbərlər

    03:41

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum dalğası elan edib

    Digər ölkələr
    03:33

    Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcək

    Digər ölkələr
    03:21
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabağlığa çevirib

    Daxili siyasət
    03:19

    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    02:53

    ABŞ: Yaxın Şərqi 9 000-dən çox amerikalı tərk edib

    Digər ölkələr
    02:31

    SEPAH İsrailin Müdafiə Nazirliyinə və hərbi obyektlərə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    02:21

    Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:00

    İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    01:42

    ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti