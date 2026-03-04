SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib
Region
- 04 mart, 2026
- 03:19
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin İran sahillərindən təxminən 650 kilometr aralıda, Hind okeanındakı esminesinə raket zərbəsi endirdiyini iddia edib.
"Report"un "Tasnim" xəbər agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın press-relizində bildirilib.
Bəyanata görə, SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri ABŞ esminesi, eləcə də yaxınlıqda yerləşən yanacaqdoldurma gəmisinə "Qadr-380" və "Talaiyeh" raketləri atıb.
Gəminin adı da daxil olmaqla, əlavə məlumat verilməyib.
