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    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:35
    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu Naxçıvani küçəsi ev 15 ünvanında yerləşən hündürmərtəbəli binanın yeraltı dayanacağından 1958-ci il təvəllüdlü bina sakini Seyidbəyov Həsən Arif oğlu idarə etdiyi "Mitsubishi Outlander" markalı avtomobillə çıxarkən 1955-ci il təvəllüdlü Sadıqova Esmira Həsənağa qızını vurub.

    Qadın aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Cinayət işi Yasamal rayonu
    В Баку автомобиль сбил женщину при выезде из подземной парковки
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