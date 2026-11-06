Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 06 noyabr, 2026
- 09:35
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Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu Naxçıvani küçəsi ev 15 ünvanında yerləşən hündürmərtəbəli binanın yeraltı dayanacağından 1958-ci il təvəllüdlü bina sakini Seyidbəyov Həsən Arif oğlu idarə etdiyi "Mitsubishi Outlander" markalı avtomobillə çıxarkən 1955-ci il təvəllüdlü Sadıqova Esmira Həsənağa qızını vurub.
Qadın aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
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