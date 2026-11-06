В Баку автомобиль сбил женщину при выезде из подземной парковки
Происшествия
- 06 ноября, 2026
- 09:47
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В Баку автомобиль, выезжавший из подземной парковки жилого дома, сбил 71-летнюю женщину.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе, на улице Нахчывани, 15.
По предварительным данным, житель дома Хасан Ариф оглу Сеидбейов (1958 г.р.), выезжая с подземной парковки на автомобиле Mitsubishi Outlander, совершил наезд на Эсмиру Гасанага гызы Садыгову (1955 г.р.).
Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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