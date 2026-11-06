В Баку автомобиль сбил женщину при выезде из подземной парковки

В Баку автомобиль, выезжавший из подземной парковки жилого дома, сбил 71-летнюю женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе, на улице Нахчывани, 15.

По предварительным данным, житель дома Хасан Ариф оглу Сеидбейов (1958 г.р.), выезжая с подземной парковки на автомобиле Mitsubishi Outlander, совершил наезд на Эсмиру Гасанага гызы Садыгову (1955 г.р.).

Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.