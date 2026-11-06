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    В Баку автомобиль сбил женщину при выезде из подземной парковки

    Происшествия
    • 06 ноября, 2026
    • 09:47
    В Баку автомобиль сбил женщину при выезде из подземной парковки

    В Баку автомобиль, выезжавший из подземной парковки жилого дома, сбил 71-летнюю женщину.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе, на улице Нахчывани, 15.

    По предварительным данным, житель дома Хасан Ариф оглу Сеидбейов (1958 г.р.), выезжая с подземной парковки на автомобиле Mitsubishi Outlander, совершил наезд на Эсмиру Гасанага гызы Садыгову (1955 г.р.).

    Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Несчастный случай Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
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