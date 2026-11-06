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    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:23
    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb

    Abşeron rayonu, Fatmayı kəndində evdə partlayış baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı fərdi yaşayış evinə bitişik ümumi sahəsi 10 kv.m. olan köməkçi tikilidə yanğınla nəticələnməyən partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.

    Partlayış nəticəsində köməkçi tikilinin dəhlizinin tavanı 4 kv.m sahədə dağılıb, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Partlayış Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Abşeron
    В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва
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