В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва
Происшествия
- 06 ноября, 2026
- 09:32
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В селе Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в хозяйственной постройке, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия были привлечены силы ведомства.
В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в хозяйственной постройке общей площадью 10 кв. м, примыкающей к частному жилому дому, произошел взрыв, не повлекший за собой возгорания.
В результате взрыва на площади 4 кв. м обрушился потолок. Два человека получили травмы.
По факту проводится расследование.
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