В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва

В селе Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в хозяйственной постройке, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия были привлечены силы ведомства.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в хозяйственной постройке общей площадью 10 кв. м, примыкающей к частному жилому дому, произошел взрыв, не повлекший за собой возгорания.

В результате взрыва на площади 4 кв. м обрушился потолок. Два человека получили травмы.

По факту проводится расследование.