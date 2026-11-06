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    В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва

    Происшествия
    • 06 ноября, 2026
    • 09:32
    В селе Фатмаи двое пострадали в результате взрыва

    В селе Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в хозяйственной постройке, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия были привлечены силы ведомства.

    В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в хозяйственной постройке общей площадью 10 кв. м, примыкающей к частному жилому дому, произошел взрыв, не повлекший за собой возгорания.

    В результате взрыва на площади 4 кв. м обрушился потолок. Два человека получили травмы.

    По факту проводится расследование.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание)
    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb
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