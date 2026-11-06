İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start verilir

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:13
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start verilir

    Misli Premyer Liqasında XI tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    "Turan Tovuz" səfərdə "Qarabağ"ın qonağı olacaq. Ağdam təmsilçisi hazırda 19 xalla turnir cədvəlinin üçüncü, Tovuz klubu isə 18 xalla dördüncü pilləsində qərarlaşıb.

    Günün son qarşılaşmasında "Neftçi" "Palms Sports Arena"da "Kəpəz"i qəbul edəcək. 21 xala malik "Neftçi" turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Kəpəz" isə 17 xalla beşincidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə XI tur

    6 noyabr

    18:00. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Vüqar Həsənli.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Azərsun Arena"

    20:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Kamran Bayramov, Teymur Teymurov, Niyaz Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində şanlı qələbənin 6-cı ildönümü ilə əlaqədar olaraq XI tur Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən "Zəfər turu" elan edilib. Bununla bağlı oyunlardan əvvəl stadionlarda Dövlət Himni səsləndiriləcək.

    "Zəfər turu"na noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Qarabağ FK Turan Tovuz FK Azərbaycan Premyer Liqası
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