КСИР заявил об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес ракетный удар по эсминцу США, находившемуся в Индийском океане примерно в 650 км от побережья Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе КСИР, который приводит агентство Tasnim.

Согласно заявлению, Военно-морские силы КСИР применили ракеты Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, а также по судну-дозаправщику, находившемуся рядом с ним.

Других деталей, включая название корабля, не приводится.