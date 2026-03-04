КСИР заявил об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане
В регионе
- 04 марта, 2026
- 03:13
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес ракетный удар по эсминцу США, находившемуся в Индийском океане примерно в 650 км от побережья Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе КСИР, который приводит агентство Tasnim.
Согласно заявлению, Военно-морские силы КСИР применили ракеты Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, а также по судну-дозаправщику, находившемуся рядом с ним.
Других деталей, включая название корабля, не приводится.
