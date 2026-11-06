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    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bir oyunla start veriləcək

    Komanda
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:39
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bir oyunla start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura 1 oyunla start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Ordu" "Sabah"la üz-üzə gələcək.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Ordu BK Sabah BK Azərbaycan Basketbol Liqası Milli Gimnastika Arenası
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