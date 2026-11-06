Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bir oyunla start veriləcək
Komanda
- 06 noyabr, 2026
- 09:39
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura 1 oyunla start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Ordu" "Sabah"la üz-üzə gələcək.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.
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