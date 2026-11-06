İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub

    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub.

    "Report"un məlumatına görə, ölkə əvvəlki kimi 24.187 əmsala malikdir.

    İsrail 24.125 əmsalla 25-ci yerdədir. 23-cü sırada isə Ukrayna (24.837) yer alıb.

    Reytinq cədvəlinə İngiltərə (107.685) başçılıq edir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın avrokuboklardakı yeganə təmsilçisi "Sabah" komandasıdır. Bakı klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda Norveçdə "Vikinq"ə 1:4 hesabı ilə məğlub olub.

    Sabah FK UEFA Reytinqi Vikinq FK UEFA Çempionlar Liqası
    Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА
    Azerbaijan holds 24th place in UEFA rankings
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti