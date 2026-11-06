Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА
Футбол
- 06 ноября, 2026
- 10:01
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Азербайджан сохранил 24-ю позицию в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, коэффициент страны составляет 24.187.
Израиль находится на 25-м месте с коэффициентом 24.125, а на 23-м месте расположилась Украина (24.837).
Лидирует в рейтинге Англия (107.685).
Отметим, что единственным представителем Азербайджана в еврокубковых турнирах является "Сабах". В матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинский клуб уступил норвежскому "Викингу" со счетом 1:4.
Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub
Azerbaijan holds 24th place in UEFA rankings
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