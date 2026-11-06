Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил 24-ю позицию в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, коэффициент страны составляет 24.187.

Израиль находится на 25-м месте с коэффициентом 24.125, а на 23-м месте расположилась Украина (24.837).

Лидирует в рейтинге Англия (107.685).

Отметим, что единственным представителем Азербайджана в еврокубковых турнирах является "Сабах". В матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинский клуб уступил норвежскому "Викингу" со счетом 1:4.