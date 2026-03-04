İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib

    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 04:48
    Barselona Atletikonu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib

    Madridin "Atletiko" klubu "Barselona"nı iki yarımfinal matçında ümumi hesabda məğlub edərək, İspaniya Kubokunun ilk finalçısı olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Atletiko" Madriddə keçirilən ilk oyunda 4:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, səfərdə cavab oyununda 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

    "Barselona"nın heyətində Mark Bernal (29-cu və 72-ci dəqiqələrdə) iki qol vurub, Rafinya isə (45+5) penaltidə fərqlənib.

    "Atletiko" finalda "Atletik" - "Real Sosyedad" oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. "Real Sosyedad" ilk oyunda səfərdə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab oyunu 4 martda keçiriləcək.

    Turnirin rekordçusu İspaniya Kubokunu 32 dəfə qazanan "Barselona"dır.

    İspaniya kuboku Barselona Atletiko
    "Барселона" разгромила "Атлетико", но не вышла в финал Кубка Испании

    Son xəbərlər

    05:07
    Video

    ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:48

    "Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib

    Futbol
    04:20

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    04:09

    Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edib

    Digər ölkələr
    03:41

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum elan edib

    Digər ölkələr
    03:33

    Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcək

    Digər ölkələr
    03:21
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabalığa çevirib

    Daxili siyasət
    03:19

    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    02:53

    ABŞ: Yaxın Şərqi 9 000-dən çox amerikalı tərk edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti