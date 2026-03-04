"Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib
Futbol
- 04 mart, 2026
- 04:48
Madridin "Atletiko" klubu "Barselona"nı iki yarımfinal matçında ümumi hesabda məğlub edərək, İspaniya Kubokunun ilk finalçısı olub.
"Report"un məlumatına görə, "Atletiko" Madriddə keçirilən ilk oyunda 4:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, səfərdə cavab oyununda 0:3 hesabı ilə məğlub olub.
"Barselona"nın heyətində Mark Bernal (29-cu və 72-ci dəqiqələrdə) iki qol vurub, Rafinya isə (45+5) penaltidə fərqlənib.
"Atletiko" finalda "Atletik" - "Real Sosyedad" oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. "Real Sosyedad" ilk oyunda səfərdə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab oyunu 4 martda keçiriləcək.
Turnirin rekordçusu İspaniya Kubokunu 32 dəfə qazanan "Barselona"dır.
Son xəbərlər
05:07
Video
ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
04:48
"Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyibFutbol
04:20
İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
04:09
Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edibDigər ölkələr
03:41
İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum elan edibDigər ölkələr
03:33
Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcəkDigər ölkələr
03:21
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabalığa çeviribDaxili siyasət
03:19
SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildiribRegion
02:53