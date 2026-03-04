Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    "Барселона" разгромила "Атлетико", но не вышла в финал Кубка Испании

    Футбол
    • 04 марта, 2026
    • 02:59
    Мадридский "Атлетико" стал первым финалистом Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух полуфинальных матчей "Барселону".

    Как передает Report, в первой встрече в Мадриде "Атлетико" одержал победу со счетом 4:0, а в ответной игре уступил в гостях - 0:3.

    В составе "Барселоны" дубль оформил Марк Берналь (29-я и 72-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Рафинья (45+5).

    В финале "Атлетико" встретится с победителем пары "Атлетик" - "Реал Сосьедад". В первом матче "Реал Сосьедад" одержал выездную победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 4 марта.

    Рекордсменом по числу побед в турнире остается "Барселона", выигрывавшая Кубок Испании 32 раза.

    ФК Кубок Испании футбол
