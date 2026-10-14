США отзывают временного поверенного в делах из Никарагуа для консультаций
- 14 октября, 2026
- 02:14
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Соединенные Штаты отзывают своего временного поверенного в делах в Никарагуа Элиаса Бауманна в Вашингтон для проведения срочных консультаций.
Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.
По его словам, решение принято по поручению госсекретаря Марко Рубио после отказа сопрезидентов Никарагуа Росарио Мурильо и Даниэля Ортеги согласовать назначение Наташи Франчески послом США.
"Решение Мурильо и Ортеги свидетельствует об их полном нежелании вести конструктивный дипломатический диалог", - говорится в заявлении.
Пиготт подчеркнул, что поддержание открытых дипломатических каналов является одним из основополагающих принципов международных отношений.
По его мнению, отказ никарагуанских властей принять кандидатуру Франчески, утвержденную Конгрессом США, противоречит их заявлениям о взаимном уважении и наносит ущерб интересам народа Никарагуа.