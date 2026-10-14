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    США отзывают временного поверенного в делах из Никарагуа для консультаций

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 02:14
    США отзывают временного поверенного в делах из Никарагуа для консультаций

    Соединенные Штаты отзывают своего временного поверенного в делах в Никарагуа Элиаса Бауманна в Вашингтон для проведения срочных консультаций.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

    По его словам, решение принято по поручению госсекретаря Марко Рубио после отказа сопрезидентов Никарагуа Росарио Мурильо и Даниэля Ортеги согласовать назначение Наташи Франчески послом США.

    "Решение Мурильо и Ортеги свидетельствует об их полном нежелании вести конструктивный дипломатический диалог", - говорится в заявлении.

    Пиготт подчеркнул, что поддержание открытых дипломатических каналов является одним из основополагающих принципов международных отношений.

    По его мнению, отказ никарагуанских властей принять кандидатуру Франчески, утвержденную Конгрессом США, противоречит их заявлениям о взаимном уважении и наносит ущерб интересам народа Никарагуа.

    Томас Томми Пиготт Соединенные Штаты Америки (США) Никарагуа
    ABŞ Nikaraquadakı müvəqqəti işlər vəkilini məsləhətləşmələr üçün geri çağırır
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    44 - Tezliklə

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