США отзывают временного поверенного в делах из Никарагуа для консультаций

Соединенные Штаты отзывают своего временного поверенного в делах в Никарагуа Элиаса Бауманна в Вашингтон для проведения срочных консультаций.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

По его словам, решение принято по поручению госсекретаря Марко Рубио после отказа сопрезидентов Никарагуа Росарио Мурильо и Даниэля Ортеги согласовать назначение Наташи Франчески послом США.

"Решение Мурильо и Ортеги свидетельствует об их полном нежелании вести конструктивный дипломатический диалог", - говорится в заявлении.

Пиготт подчеркнул, что поддержание открытых дипломатических каналов является одним из основополагающих принципов международных отношений.

По его мнению, отказ никарагуанских властей принять кандидатуру Франчески, утвержденную Конгрессом США, противоречит их заявлениям о взаимном уважении и наносит ущерб интересам народа Никарагуа.