В Турции 80 человек получили пищевое отравление

В турецкой провинции Измир 80 человек получили пищевое отравление.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, по предварительным данным, сотрудники различных предприятий, употребившие пищу, доставленную компанией общественного питания, спустя некоторое время почувствовали недомогание, сопровождавшееся тошнотой и рвотой.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

По факту происшествия начато расследование.