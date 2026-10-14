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    В Турции 80 человек получили пищевое отравление

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 00:34
    В Турции 80 человек получили пищевое отравление

    В турецкой провинции Измир 80 человек получили пищевое отравление.

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, по предварительным данным, сотрудники различных предприятий, употребившие пищу, доставленную компанией общественного питания, спустя некоторое время почувствовали недомогание, сопровождавшееся тошнотой и рвотой.

    Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

    По факту происшествия начато расследование.

    Пищевое отравление Измир Турция
    Türkiyədə 80 nəfər qidadan zəhərlənib
    80 people suffer food poisoning in Türkiye's Izmir
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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