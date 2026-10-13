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    Türkiyədə 80 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 23:55
    Türkiyədə 80 nəfər qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin İzmir vilayətinin Kamalpaşa rayonunda 80 nəfər qidadan zəhərlənib.

    Bu barədə "Report" DHA-ya istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata görə, iaşə şirkətinin müxtəlif müəssisələrə payladığı yeməkləri qəbul edən işçilər bir müddət sonra ürəkbulanma və qusma şikayətləri ilə özlərini pis hiss ediblər.

    Zəhərlənən şəxslər ətrafdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

    Kütləvi zəhərlənmə İzmir Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции 80 человек получили пищевое отравление
    80 people suffer food poisoning in Türkiye's Izmir
    MiniBoss
    MiniBoss

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