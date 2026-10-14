Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 00:13
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Столица Украины Киев второй день подряд подвергается ударам ракет С-400 без объявления воздушной тревоги.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, очередные удары были нанесены 13 октября в 22:50 по местному времени.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на запрос журналистов заявил, что, как и накануне, сегодня партнеры не предупредили Украину об угрозе ударов баллистическими ракетами и не передали соответствующую разведывательную информацию.
"Военные и другие профильные ведомства выясняют обстоятельства", - добавил он.
Kiyev ardıcıl iki gün həyəcan siqnalı olmadan S-400-lərin zərbələrinə məruz qalıb
Kyiv hit by S-400 strikes without air raid alert
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