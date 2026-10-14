Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги

Столица Украины Киев второй день подряд подвергается ударам ракет С-400 без объявления воздушной тревоги.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, очередные удары были нанесены 13 октября в 22:50 по местному времени.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на запрос журналистов заявил, что, как и накануне, сегодня партнеры не предупредили Украину об угрозе ударов баллистическими ракетами и не передали соответствующую разведывательную информацию.

"Военные и другие профильные ведомства выясняют обстоятельства", - добавил он.