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    Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 00:13
    Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги

    Столица Украины Киев второй день подряд подвергается ударам ракет С-400 без объявления воздушной тревоги.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, очередные удары были нанесены 13 октября в 22:50 по местному времени.

    Советник президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на запрос журналистов заявил, что, как и накануне, сегодня партнеры не предупредили Украину об угрозе ударов баллистическими ракетами и не передали соответствующую разведывательную информацию.

    "Военные и другие профильные ведомства выясняют обстоятельства", - добавил он.

    Дмитрий Литвин Российско-украинский конфликт C-400
    Kiyev ardıcıl iki gün həyəcan siqnalı olmadan S-400-lərin zərbələrinə məruz qalıb
    Kyiv hit by S-400 strikes without air raid alert
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