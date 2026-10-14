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    Kiyev ardıcıl iki gün həyəcan siqnalı olmadan S-400-lərin zərbələrinə məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 00:11
    Kiyev ardıcıl iki gün həyəcan siqnalı olmadan S-400-lərin zərbələrinə məruz qalıb

    Ukraynanın paytaxtı Kiyev ardıcıl iki gün hava həyəcan siqnalı olmadan S-400 raketlərini zərbələrinə məruz qalıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, növbəti zərbələr oktyabrın 13-də yerli vaxtla 22:50-də endirilib.

    Ukrayna Prezidentinin müşaviri Dmitri Litvin jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, dünəndən etibarən bu gün də tərəfdaşları Ukraynanın ballistik zərbələr ilə bağlı xəbərdar etməyiblər, kəşfiyyat xəbərdarlığı ötürməyiblər. "Hərbi və digər aidiyyəti qurumlar durumu aydınlaşdırır" - o, əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi S-400 Raket hücumu
    Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги
    Kyiv hit by S-400 strikes without air raid alert
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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