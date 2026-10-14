Kiyev ardıcıl iki gün həyəcan siqnalı olmadan S-400-lərin zərbələrinə məruz qalıb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 00:11
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Ukraynanın paytaxtı Kiyev ardıcıl iki gün hava həyəcan siqnalı olmadan S-400 raketlərini zərbələrinə məruz qalıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, növbəti zərbələr oktyabrın 13-də yerli vaxtla 22:50-də endirilib.
Ukrayna Prezidentinin müşaviri Dmitri Litvin jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, dünəndən etibarən bu gün də tərəfdaşları Ukraynanın ballistik zərbələr ilə bağlı xəbərdar etməyiblər, kəşfiyyat xəbərdarlığı ötürməyiblər. "Hərbi və digər aidiyyəti qurumlar durumu aydınlaşdırır" - o, əlavə edib.
Киев второй день подряд подвергается ракетным ударам без объявления воздушной тревоги
Kyiv hit by S-400 strikes without air raid alert
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