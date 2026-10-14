Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Ормузском проливе атакован танкер

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 00:16
    В Ормузском проливе атакован танкер

    В Ормузском проливе атакован танкер.

    Как сообщает Report, об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом", - говорится в заявлении ведомства.

    Отмечается, что компетентные органы проводят расследование инцидента.

    "Судам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - подчеркнули в ведомстве.

    Ормузский пролив Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker hücuma məruz qalıb – YENİLƏNİB
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    02:22
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
    Другие страны
    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    Лента новостей