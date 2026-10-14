В Ормузском проливе атакован танкер
В регионе
- 14 октября, 2026
- 00:16
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В Ормузском проливе атакован танкер.
Как сообщает Report, об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что компетентные органы проводят расследование инцидента.
"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - подчеркнули в ведомстве.
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