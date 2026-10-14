В Ормузском проливе атакован танкер.

Как сообщает Report, об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что компетентные органы проводят расследование инцидента.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - подчеркнули в ведомстве.