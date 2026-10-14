Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" разгромила "Галатасарай", "Арсенал" победил "Лилль"

В футбольной Лиге чемпионов УЕФА состоялись матчи II тура общего этапа.

Как сообщает Report, в первый игровой день тура прошли девять встреч.

"Барселона", являющаяся одним из соперников "Сабаха", на выезде обыграла "Галатасарай" со счетом 4:1. "Арсенал" дома победил "Лилль", встреча между "Викингом" и "Баварией" завершилась вничью, а "Наполи" уступил в гостях "Вильярреалу".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап, II тур

13 октября

20:45. "Ланс" (Франция) – "Спортинг" (Португалия) – 0:2

20:45. "Сабах" (Азербайджан) – "Славия" (Чехия) – 2:0

23:00. "Интер" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:4

23:00. "Арсенал" (Англия) – "Лилль" (Франция) – 3:0

23:00. "Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2:0

23:00. "Лейпциг" (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0

23:00. "Вильярреал" (Испания) – "Наполи" (Италия) – 3:1

23:00. "Галатасарай" (Турция) – "Барселона" (Испания) – 1:4

23:00. "Викинг" (Норвегия) – "Бавария" (Германия) – 3:3.