Çempionlar Liqası: "Barselona" səfər, "Arsenal" ev oyununda qalib gəlib
- 14 oktyabr, 2026
- 00:58
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Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin II turunun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 matç baş tutub.
"Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" səfərdə "Qalatasaray"a 4:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Arsenal" evdə "Lill"i məğlub edib,
"Vikinq" - "Bavariya" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib, "Napoli" isə səfərdə "Vilyarreal"a uduzub.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
13 oktyabr
"Lans" (Fransa) – "Sportinq" (Portuqaliya) 0:2
"Sabah" (Azərbaycan) – "Slaviya" (Çexiya) 2:0
"İnter" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika) 3:4
"Arsenal" (İngiltərə) – "Lill" (Fransa) 3:0
"Atletiko" (İspaniya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə) 2:0
"Leyptsiq" (Almaniya) – PSV (Niderland) 1:0
"Vilyarreal" (İspaniya) – "Napoli" (İtaliya) 3:1
"Qalatasaray" (Türkiyə) – "Barselona" (İspaniya) 1:4
"Vikinq" (Norveç) – "Bavariya" (Almaniya) 3:3