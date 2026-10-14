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    Çempionlar Liqası: "Barselona" səfər, "Arsenal" ev oyununda qalib gəlib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 00:58
    Çempionlar Liqası: Barselona səfər, Arsenal ev oyununda qalib gəlib

    Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin II turunun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 matç baş tutub.

    "Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" səfərdə "Qalatasaray"a 4:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Arsenal" evdə "Lill"i məğlub edib,

    "Vikinq" - "Bavariya" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib, "Napoli" isə səfərdə "Vilyarreal"a uduzub.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, II tur

    13 oktyabr

    "Lans" (Fransa) – "Sportinq" (Portuqaliya) 0:2

    "Sabah" (Azərbaycan) – "Slaviya" (Çexiya) 2:0

    "İnter" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika) 3:4

    "Arsenal" (İngiltərə) – "Lill" (Fransa) 3:0

    "Atletiko" (İspaniya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə) 2:0

    "Leyptsiq" (Almaniya) – PSV (Niderland) 1:0

    "Vilyarreal" (İspaniya) – "Napoli" (İtaliya) 3:1

    "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Barselona" (İspaniya) 1:4

    "Vikinq" (Norveç) – "Bavariya" (Almaniya) 3:3

    UEFA Çempionlar Liqası Qalatasaray FK Barselona FK Arsenal FK Sabah FK
    Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" разгромила "Галатасарай", "Арсенал" победил "Лилль"
    UEFA Champions League: Barcelona win away, Arsenal triumph at home
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