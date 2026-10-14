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    В Турции задержаны 18 нелегальных мигрантов

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 01:58
    В Турции задержаны 18 нелегальных мигрантов

    В районе Мармарис турецкой провинции Мугла задержаны нелегальные мигранты.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, сотрудники береговой охраны в ходе проверок выявили 18 нелегальных мигрантов.

    После завершения необходимых процедур задержанные были переданы Управлению по вопросам миграции.

    Турция Нелегальные мигранты
    Türkiyədə 18 qanunsuz miqrant saxlanılıb
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