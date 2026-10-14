В Турции задержаны 18 нелегальных мигрантов

В районе Мармарис турецкой провинции Мугла задержаны нелегальные мигранты.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, сотрудники береговой охраны в ходе проверок выявили 18 нелегальных мигрантов.

После завершения необходимых процедур задержанные были переданы Управлению по вопросам миграции.