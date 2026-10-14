В Турции задержаны 18 нелегальных мигрантов
В регионе
- 14 октября, 2026
- 01:58
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В районе Мармарис турецкой провинции Мугла задержаны нелегальные мигранты.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, сотрудники береговой охраны в ходе проверок выявили 18 нелегальных мигрантов.
После завершения необходимых процедур задержанные были переданы Управлению по вопросам миграции.
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