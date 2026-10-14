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    ЕС открыл два новых кластера переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 01:26
    ЕС открыл два новых кластера переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

    Евросоюз открыл два новых кластера по переговорам о евроинтеграции с Украиной и Молдовой по двум кластерам - "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом стало известно по итогам конференций по присоединению обеих стран, прошедших сегодня в Люксембурге.

    Кластер "Внутренний рынок" охватывает свободное движение товаров, услуг, работников и капитала, а также вопросы конкуренции, финансовых услуг, корпоративного права и защиты потребителей.

    Кластер "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" включает промышленную политику, цифровую трансформацию, налогообложение, экономическую и денежно-кредитную политику, занятость, образование, научные исследования и таможенное регулирование.

    Таким образом, обе страны продвинулись по одним и тем же направлениям переговоров о членстве в ЕС.

    Украина и Молдавия рассчитывают, что ЕС до конца 2026 года откроет последние два из шести переговорных кластеров для каждой из стран, заявили их представители по итогам конференций по присоединению.

    Европейский союз (ЕС) Евроинтеграция Украина
    Aİ Ukrayna və Moldova ilə üzvlük danışıqları üçün iki yeni klaster açıb
    EU opens two new accession clusters for Ukraine, Moldova
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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