ЕС открыл два новых кластера переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

Евросоюз открыл два новых кластера по переговорам о евроинтеграции с Украиной и Молдовой по двум кластерам - "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом стало известно по итогам конференций по присоединению обеих стран, прошедших сегодня в Люксембурге.

Кластер "Внутренний рынок" охватывает свободное движение товаров, услуг, работников и капитала, а также вопросы конкуренции, финансовых услуг, корпоративного права и защиты потребителей.

Кластер "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" включает промышленную политику, цифровую трансформацию, налогообложение, экономическую и денежно-кредитную политику, занятость, образование, научные исследования и таможенное регулирование.

Таким образом, обе страны продвинулись по одним и тем же направлениям переговоров о членстве в ЕС.

Украина и Молдавия рассчитывают, что ЕС до конца 2026 года откроет последние два из шести переговорных кластеров для каждой из стран, заявили их представители по итогам конференций по присоединению.