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    Aİ Ukrayna və Moldova ilə üzvlük danışıqları üçün iki yeni klaster açıb

    Region
    • 14 oktyabr, 2026
    • 03:23
    Aİ Ukrayna və Moldova ilə üzvlük danışıqları üçün iki yeni klaster açıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ukrayna və Moldova ilə Avropaya inteqrasiya danışıqları üçün iki yeni klaster açıb: "Daxili bazar" və "Rəqabət qabiliyyətliliyi və inklüziv artım".

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu, hər iki ölkənin dünən Lüksemburqda keçirilən üzvlük konfranslarının yekunlarına əsasən elan edilib.

    "Daxili bazar" klasteri malların, xidmətlərin, işçilərin və kapitalın sərbəst hərəkətini, eləcə də rəqabəti, maliyyə xidmətlərini, korporativ hüququ və istehlakçıların hüquqlarının qorunmasını əhatə edir.

    "Rəqabət qabiliyyətliliyi və inklüziv artım" klasteri sənaye siyasəti, rəqəmsal transformasiya, vergi, iqtisadi və pul siyasəti, məşğulluq, təhsil, tədqiqat və gömrük tənzimlənməsinə aiddir.

    Beləliklə, hər iki ölkə Aİ-yə üzvlük danışıqlarının eyni sahələrində irəliləyib.

    Ukrayna və Moldova nümayəndələri üzvlük konfranslarından sonra bildiriblər ki, Aİ-nin hər bir ölkə üçün altı danışıq klasterindən son ikisini 2026-cı ilin sonuna qədər açmasını gözləyirlər.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Klaster Üzvlük Ukrayna Moldova
    ЕС открыл два новых кластера переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой
    EU opens two new accession clusters for Ukraine, Moldova
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